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Шойгу: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ

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Российская армия сорвала попытки украинских войск перейти в наступление, противник остановлен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ
  • РИА Новости

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — сказал Шойгу.

По его словам, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.

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