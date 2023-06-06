Шойгу: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ
- РИА Новости
«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — сказал Шойгу.
По его словам, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.