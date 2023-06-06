Шойгу: киевский режим в течение трёх последних суток предпринял попытки наступления

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трёх последних суток предпринял попытки давно обещанного им наступления на разных участках фронта.

По его словам, в том числе 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, но не добились успеха и потеряли 300 военных.

5 июня ВСУ была предпринята попытка наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Противник был остановлен и понёс ощутимые потери.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.