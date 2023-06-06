Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Володин: план Украины и Запада под названием «Барбаросса-2» рухнул

Короткая ссылка
План Украины и Запада под названием «Барбаросса-2» рухнул, украинские военные не могут добиться успеха на фронте, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: план Украины и Запада под названием «Барбаросса-2» рухнул
  • РИА Новости

«Втянули в войну европейские государства, обещая успех наступления киевского режима. Но план «Барбаросса-2» рухнул», — сказал Володин в своём Telegram-канале.

Кодовое название «Барбаросса» было в 1940 году присвоено плану нападения на СССР, он был утверждён директивой №21 верховного командования вермахта за подписью Адольфа Гитлера.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить