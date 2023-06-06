Володин: план Украины и Запада под названием «Барбаросса-2» рухнул

План Украины и Запада под названием «Барбаросса-2» рухнул, украинские военные не могут добиться успеха на фронте, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Втянули в войну европейские государства, обещая успех наступления киевского режима. Но план «Барбаросса-2» рухнул», — сказал Володин в своём Telegram-канале.

Кодовое название «Барбаросса» было в 1940 году присвоено плану нападения на СССР, он был утверждён директивой №21 верховного командования вермахта за подписью Адольфа Гитлера.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.