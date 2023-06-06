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Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России защитить левобережье Херсонщины

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Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды, это не помешает российским военным защитить левобережье Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Он при этом заявил, что из-за этого смыты поля вдоль побережья и нарушена мирная инфраструктура.
Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России защитить левобережье Херсонщины
  • РИА Новости

«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — сообщил он.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 населённых пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП.

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