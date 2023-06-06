Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России защитить левобережье Херсонщины
- РИА Новости
«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — сообщил он.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 населённых пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП.