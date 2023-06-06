Шмыгаль: повреждение Каховской ГЭС угрожает затоплением 80 населённых пунктов
- РИА Новости
«Есть угроза затопления до 80 населённых пунктов... Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления», — заявил Шмыгаль.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.