Шмыгаль: повреждение Каховской ГЭС угрожает затоплением 80 населённых пунктов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 населённых пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

РИА Новости