Пушилин: ВСУ расстреляли брошенный Leopard, чтобы он не достался России в качестве трофея

Украинские танки намеренно расстреляли свой же брошенный на севере ДНР немецкий Leopard, чтобы он не достался в качестве трофея российским войскам, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, это произошло около десяти дней назад.

«Была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись ещё два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard», — сказал он, слова Пушилина приводит РИА Новости.

Немецкий танк расстреляли «до неузнаваемости», после чего ВСУ откатились назад, отметил он.

«Для них было главной целью не допустить попадания танка к нашим подразделениям», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.