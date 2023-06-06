Подразделения группировки ВС России «Восток» отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков

Передовые подразделения группировки ВС России «Восток» пресекли попытку украинских военых перейти в наступление на Южнодонецком направлении, российские бойцы уничтожили 17 танков противника.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — сообщил он.

Ещё три танка, три бронемашины и пять пикапов были уничтожены в районе Ольговского.

Севернее Никольского была пресечена попытка ВСУ провести разведку боем.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.