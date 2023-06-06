Немецкий политолог Мюнклер: украинские военные не могут провести масштабное наступление

Украина не в состоянии провести «классическое крупное наступление» в зоне спецоперации, это «европейская выдумка» и стремление выдавать желаемое за действительное, считает немецкий политолог Герфрид Мюнклер.

Такое мнение он выразил в беседе с Focus.

«Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать», — сказал Мюнклер.

Он выразил мнение, что масштабы наступления ВСУ будут скромнее, чем от них ожидают.

По оценкам политолога, украинские военные будут атаковать на разных направлениях, но в итоге это выльется в затяжные боевые действия.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.