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ВС России поразили станцию РЭБ и два опорных пункта украинской армии

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Российские военные поразили на Запорожском направлении два опорных пункта ВСУ и станцию РЭБ, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Поражён опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населённого пункта Щербаки», — цитирует его РИА Новости.

Также Чехов сообщил об уничтожении украинской гаубицы под Червоной Криницей.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.

Позже стало известно, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. украинских солдат и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.

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