ВС России поразили станцию РЭБ и два опорных пункта украинской армии
«Поражён опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населённого пункта Щербаки», — цитирует его РИА Новости.
Также Чехов сообщил об уничтожении украинской гаубицы под Червоной Криницей.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.
Позже стало известно, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. украинских солдат и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.