Старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Тамбов» сообщил о взятии российскими войсками опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении.

«Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении», — цитирует его РИА Новости.

По данным военных, продолжаются ожесточённые бои.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Украинская армия предприняла попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.

Позже стало известно, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении.