Российские войска взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении
«Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении», — цитирует его РИА Новости.
По данным военных, продолжаются ожесточённые бои.
Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.
Украинская армия предприняла попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.
Позже стало известно, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении.