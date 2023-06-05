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Депутат Бабашов: контрнаступление ВСУ будет началом «скорого и ужасного» конца для Киева

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Контрнаступление украинской армии станет началом конца для киевского правительства, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
Депутат Бабашов: контрнаступление ВСУ будет началом «скорого и ужасного» конца для Киева
  • AP

«Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца», — цитирует РИА Новости Бабашова.

По его словам, обычные украинцы «хлебнут горя» из-за действий своих властей.

Он отметил, что у контрнаступления ВСУ нет никаких шансов на успех.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии по-прежнему не хватает вооружений для проведения контрнаступления.

По мнению генерал-лейтенанта США в отставке Марка Хертлинга, ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.

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