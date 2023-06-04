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Российская армия поразила пункты управления ВСУ под Славянском и Сумами

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ВС России поразили пункты управления украинской армии в районе Славянска в ДНР и города Сумы.
Российская армия поразила пункты управления ВСУ под Славянском и Сумами
  • РИА Новости

«Поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы», — сообщили в Минобороны России.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что планирующий наступление Киев рискует потерять Славянск и Краматорск.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.

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