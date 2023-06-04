Российская армия поразила пункты управления ВСУ под Славянском и Сумами
- РИА Новости
«Поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы», — сообщили в Минобороны России.
Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что планирующий наступление Киев рискует потерять Славянск и Краматорск.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.