Генерал ВСУ Кривонос: планирующий наступление Киев рискует потерять Славянск и Краматорск

Стремление Киева начать контрнаступление вместо укрепления обороны ВСУ приведёт к новым территориальным потерям, считает украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Прямой».

Он назвал более чем вероятным продвижение российских войск и допустил, что города Славянск и Краматорск могут перейти под их контроль.

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны России. — RT)», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВС России обладают ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение за линию Артёмовска (Бахмута), тогда как ВСУ столкнулись с тяжёлой ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов.

Американское издание Military Watch Magazine ранее сообщило, что армия Украины может утратить контроль над городом Часов Яр после освобождения Артёмовска российскими войсками.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.