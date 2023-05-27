MWM: после Артёмовска украинская армия может потерять контроль над Часовым Яром

Армия Украины может утратить контроль над городом Часов Яр после освобождения Артёмовска (Бахмута) российскими войсками, пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артёмовска», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, как украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о риске потери Славянска и Краматорска при оставлении Артёмовска.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.