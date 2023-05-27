MWM: после Артёмовска украинская армия может потерять контроль над Часовым Яром
- AP
«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артёмовска», — говорится в материале.
Авторы статьи напомнили, как украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о риске потери Славянска и Краматорска при оставлении Артёмовска.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.