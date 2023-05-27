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MWM: после Артёмовска украинская армия может потерять контроль над Часовым Яром

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Армия Украины может утратить контроль над городом Часов Яр после освобождения Артёмовска (Бахмута) российскими войсками, пишет американское издание Military Watch Magazine.
MWM: после Артёмовска украинская армия может потерять контроль над Часовым Яром
  • AP

«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артёмовска», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, как украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о риске потери Славянска и Краматорска при оставлении Артёмовска.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.

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