Освобождавший Артёмовск боец рассказал об эвакуации 70-летней тяжелобольной женщины

Один из российских бойцов, освобождавших Артёмовск (Бахмут), рассказал военному корреспонденту RT Илье Васюнину об эвакуации 70-летней тяжелобольной женщины после обстрела.

«Дом просто расшатанный. Одна-единственная её комната целая. Тогда в очередной раз я убедился, что Бог существует», — отметил боец «Вагнера».

Женщина «пережила ад», добавил он.

«Сахарный диабет, её поднимаешь, она неходовая — может встать с нашей помощью, а идти не может. Мы её на каталку, вчетвером берём — и выносим через руины», — сказал мужчина.

Как только пенсионерку вытащили, это место сразу начал накрывать автоматический гранатомёт, добавил боец.

Он также отметил, что многие гражданские сидели в домах, откуда ВСУ вели огонь.

«Когда уже наши подразделения выбивали их, заходили, мы были в шоке, потому что там мирные», — сказал военный.

Некоторые люди жаловались, что они неделями находились в подвалах, а украинские военные могли пройти мимо и, например, кинуть гранату.

Ранее бывший работник одного из заводов в Артёмовске рассказал корреспонденту RT Стиву Суини об увольнении всех мужчин на его предприятии из-за нежелания вступать в ряды Вооружённых сил Украины.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС.