В Белоруссию прибывает личный состав и техника общевойсковых и танковых соединений России
- РИА Новости
Кроме того, завершена поставка в белорусские ВС очередного комплекта ЗРК С-400.
«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов. Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.