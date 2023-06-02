В Белоруссию прибывает личный состав и техника общевойсковых и танковых соединений России

В Белоруссию прибывает личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил России. Это делается в интересах повышения обороноспособности Союзного государства. Как отметило белорусское Минобороны, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей Региональной группировки войск (РГВ).

Кроме того, завершена поставка в белорусские ВС очередного комплекта ЗРК С-400.

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов. Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.