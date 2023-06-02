Глава Минобороны Британии Уоллес: у Запада заканчивается вооружение для отправки Украине
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Об этом британский министр сказал в интервью газете The Washington Post.
«Мы увидели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается (военная техника, которую можно передать. — RT)», — констатировал Уоллес.
По его словам, Великобритания и ряд других стран теперь вынуждены закупать больше оружия.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.