Глава Минобороны Британии Уоллес: у Запада заканчивается вооружение для отправки Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес признал, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения для отправки украинской армии.

Об этом британский министр сказал в интервью газете The Washington Post.

«Мы увидели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается (военная техника, которую можно передать. — RT)», — констатировал Уоллес.

По его словам, Великобритания и ряд других стран теперь вынуждены закупать больше оружия.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.