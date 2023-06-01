Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища.

По его словам, гарантировать защиту станции от действий Украины может только российская сторона.

«Поэтому усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является оправданными и необходимыми мерами», — цитирует РИА Новости Рогова.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники агентства будут следить, находится ли на территории Запорожской АЭС оружие, обстреливают ли станцию, или огонь ведётся с неё.