Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карчаа заявил о готовности России к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Российская сторона готова к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
Карчаа заявил о готовности России к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
  • РИА Новости

«С нашей стороны это абсолютно реально. Мы неоднократно говорили о своей готовности к созданию такой зоны безопасности», — цитирует его ТАСС.

При этом Карчаа назвал провокацией заявление Киева в ходе Совбеза ООН о демилитаризации АЭС.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники агентства будут следить, находится ли на территории Запорожской АЭС оружие, обстреливают ли станцию или огонь ведётся с неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить