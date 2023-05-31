Карчаа заявил о готовности России к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Российская сторона готова к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«С нашей стороны это абсолютно реально. Мы неоднократно говорили о своей готовности к созданию такой зоны безопасности», — цитирует его ТАСС.

При этом Карчаа назвал провокацией заявление Киева в ходе Совбеза ООН о демилитаризации АЭС.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники агентства будут следить, находится ли на территории Запорожской АЭС оружие, обстреливают ли станцию или огонь ведётся с неё.