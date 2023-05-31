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Гросси: МАГАТЭ будет следить за наличием оружия на Запорожской АЭС

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Сотрудники МАГАТЭ будут следить, находится ли на территории Запорожской АЭС оружие, обстреливают ли станцию, или огонь ведётся с неё, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Мы будем следить более детально за аспектами, содержащимися в принципах, которые касаются военной деятельности, возможной милитаризации, атак на АЭС или с неё», — цитирует РИА Новости Гросси.

По его словам, ранее миссия агентства не следила за этим.

Он добавил, что сотрудники агентства будут также следить за тем, чтобы станция постоянно снабжалась электричеством.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

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