Путин: Россия не использует средства, к которым прибегают украинские воротилы

Россия не развязывала войну в Донбассе и не использует средства, к которым прибегают украинские «воротилы», заявил российский президент Владимир Путин.

«Не мы развязали эту войну (повторю: в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе), и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы», — сказал он.

Как отметил глава государства, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, а в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.