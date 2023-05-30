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Путин: Россия не использует средства, к которым прибегают украинские воротилы

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Россия не развязывала войну в Донбассе и не использует средства, к которым прибегают украинские «воротилы», заявил российский президент Владимир Путин.

«Не мы развязали эту войну (повторю: в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе), и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы», — сказал он.

Как отметил глава государства, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, а в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.

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