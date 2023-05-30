Пушилин: атака беспилотников на Москву показала истеричность киевского режима

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атака БПЛА на Москву показала истеричность киевского террористического режима.

«Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала... абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства», — написал он в Telegram.

Пушилин подчеркнул, что никаких результатов боевики не достигли, однако террористический режим всё равно предъявит западным странам эту попытку.

По его мнению, данная «хаотичная и неумелая атака» украинских террористов лишь ещё больше сплотила российский народ.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.