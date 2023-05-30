Пушилин: атака беспилотников на Москву показала истеричность киевского режима
- РИА Новости
«Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала... абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства», — написал он в Telegram.
Пушилин подчеркнул, что никаких результатов боевики не достигли, однако террористический режим всё равно предъявит западным странам эту попытку.
По его мнению, данная «хаотичная и неумелая атака» украинских террористов лишь ещё больше сплотила российский народ.
Ранее в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что утром 30 мая на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.