Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ нужны около 120 западных истребителей

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что Вооружённым силам Украины необходимы около 120 истребителей западного образца.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью издательству Funke Mediengruppe.

«Нам нужно около 120 истребителей», — констатировал украинский министр.

Резников также призвал союзников поставить украинской армии, помимо истребителей F-16, немецкие Eurofighter и шведские Gripen.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ к пилотированию на истребителях F-16.

Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.