Глава Georgian Airways обвинил Зурабишвили в том, что она не стремится дружить с соседями

Глава грузинской национальной авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили осудил президента Саломе Зурабишвили за то, что она так и не пыталась наладить хорошие отношения с соседними странами, в том числе с Россией.

«Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путём переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в её отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили Гаиашвили, остаётся ли Зурабишвили персоной нон грата для авиакомпании.

Глава компании ответил, что, исходя из выступлений президента на торжестве Дня независимости 26 мая, где она осудила правящие власти за внешнюю политику, он опасается, что Зурабишвили будет персоной нон грата не только для компании, но и для всей страны.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила персоной нон грата президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от её услуг.

Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.

26 мая политик призвала ввести правовые ограничения против находящихся в Грузии россиян.