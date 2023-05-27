Подоляк выдвинул России встречные условия по мирным переговорам

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter выдвинул России встречные условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры.

Среди них украинский чиновник назвал вывод российских войск, «признание суверенитета постсоветских стран», «выдачу военных преступников» и создание «буферной зоны» на территории России.

Также в Киеве выступили за сокращение числа российских ракет большой дальности и за проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России.

Помимо этого, Подоляк требует законодательно закрепить репарационные выплаты и отказ России от своих активов, замороженных в других странах в пользу Украины.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле подчеркнули, что Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.