Sky News: истребители F-16 разочаруют ВСУ из-за уязвимости перед ВС России

Истребители F-16 разочаруют украинскую армию из-за несоответствия ожиданиям и из-за уязвимости перед российскими ВКС, заявил военный аналитик Шон Белл.

По словам Белла, в первую очередь ВСУ для противостояния российским ВКС необходимы современные радары и авионика.

Он отметил, что вероятность получения украинской армией моделей F-16 с такими приборами является невысокой.

«Серьёзный риск заключается в том, что Киев получит то, о чём просил, — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — сказал Белл в интервью Sky News.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ к пилотированию на истребителях F-16.

Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.