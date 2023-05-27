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Sky News: истребители F-16 разочаруют ВСУ из-за уязвимости перед ВС России

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Истребители F-16 разочаруют украинскую армию из-за несоответствия ожиданиям и из-за уязвимости перед российскими ВКС, заявил военный аналитик Шон Белл.
Sky News: истребители F-16 разочаруют ВСУ из-за уязвимости перед ВС России
  • Gettyimages.ru

По словам Белла, в первую очередь ВСУ для противостояния российским ВКС необходимы современные радары и авионика.

Он отметил, что вероятность получения украинской армией моделей F-16 с такими приборами является невысокой.

«Серьёзный риск заключается в том, что Киев получит то, о чём просил, — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — сказал Белл в интервью Sky News.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ к пилотированию на истребителях F-16.

Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

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