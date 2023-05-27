Экс-агент MI6 Крук: США поставками F-16 Киеву пытаются доказать себе, что не проигрывают
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Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.
Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.