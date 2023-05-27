Newsweek: ВС Украины столкнутся со множеством проблем у поставленных западных танков
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Об этом пишет Newsweek.
В материале сказано, что, даже когда прибудут танки, «проблемы Украины не будут решены».
Отмечается, что после поставок танков ВСУ столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями ВС.
Так, американские танки Abrams являются сложной техникой, которая потребляет много топлива и требует линий снабжения, «которых нет у Украины».
Ранее издание The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона сообщило, что военнослужащие ВС Украины в ФРГ начали обучаться управлению американскими танками Abrams.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
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