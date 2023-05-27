Украинская армия столкнётся со множеством проблем с танками, поставляемыми Западом.

Об этом пишет Newsweek.

В материале сказано, что, даже когда прибудут танки, «проблемы Украины не будут решены».

Отмечается, что после поставок танков ВСУ столкнутся с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями ВС.

Так, американские танки Abrams являются сложной техникой, которая потребляет много топлива и требует линий снабжения, «которых нет у Украины».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона сообщило, что военнослужащие ВС Украины в ФРГ начали обучаться управлению американскими танками Abrams.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.