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Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Детская педальная машинка ваш Abrams. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

Пушилин сообщал, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР замечена новая западная техника из последних поставок.

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