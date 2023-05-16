Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72
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«Детская педальная машинка ваш Abrams. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.
Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.
Пушилин сообщал, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях в ДНР замечена новая западная техника из последних поставок.