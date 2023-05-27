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NYT: украинских военных в Германии начали обучать управлению американскими танками Abrams

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Военнослужащие ВС Украины в ФРГ начали обучаться управлению американскими танками Abrams.
NYT: украинских военных в Германии начали обучать управлению американскими танками Abrams
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.

«Первая группа почти из 400 украинских солдат начала обучение в ФРГ управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — сказано в материале.

Издание уточняет, что около 200 военных ВСУ приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе.

Другие 200 военных начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.

16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

По его словам, Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объёмы выпуска продукции для нужд спецоперации на Украине существенно увеличены по всем позициям.

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