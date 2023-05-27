NYT: украинских военных в Германии начали обучать управлению американскими танками Abrams
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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.
«Первая группа почти из 400 украинских солдат начала обучение в ФРГ управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — сказано в материале.
Издание уточняет, что около 200 военных ВСУ приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе.
Другие 200 военных начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.
16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
По его словам, Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объёмы выпуска продукции для нужд спецоперации на Украине существенно увеличены по всем позициям.