Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Sohu: появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха

Короткая ссылка
Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха».
Sohu: появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
  • AP

Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

Отмечается, что при размещении «Искандера-М» Украина «точно задрожит от страха».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в эфире Первого канала заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на белорусскую территорию уже началось.

Лукашенко сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что соглашение Москвы и Минска о размещении на территории Белоруссии нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить