Sohu: появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха

Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха».

Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

Отмечается, что при размещении «Искандера-М» Украина «точно задрожит от страха».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в эфире Первого канала заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на белорусскую территорию уже началось.

Лукашенко сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что соглашение Москвы и Минска о размещении на территории Белоруссии нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации».