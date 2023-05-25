ЕС: соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии «не способствует деэскалации»

Соглашение Москвы и Минска о размещении на территории Белоруссии нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации».

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряжённости, это шаг, который повышает напряжённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории.