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Глава СБУ Малюк косвенно подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

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Глава СБУ Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.

«Это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, — определённые такие меры, соответственно, осуществлялись», — сказал Малюк.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позже в СК сообщили о продлении до лета срока расследования дела о теракте на Крымском мосту.

Также СК России подтвердил версию о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту.

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