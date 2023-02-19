СК России подтвердил версию о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту

СК России получил подтверждение версии об организации украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — приводит ТАСС его слова.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.