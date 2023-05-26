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Песков: на подписание договора между Баку и Ереваном можно выйти в обозримой перспективе

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Точные даты подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном назвать трудно, но в создавшихся условиях выйти на такое соглашение можно в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что за временем «никто не гонится».
Песков: на подписание договора между Баку и Ереваном можно выйти в обозримой перспективе
  • РИА Новости

«Вчера президенты Путин, Алиев и премьер-министр Пашинян достигли договорённости, дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе... Они соберутся в Москве и будут дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно договориться по деталям. Они будут это проговаривать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что есть понимание глав государств, как решать эти вопросы.

«Главное — это всё-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится, именно по этим же соображениям вряд ли кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора, хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, во многом поменялись обстоятельства, концептуально эти обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — заключил Песков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Российский президент высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.

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