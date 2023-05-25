В Артёмовске обнаружены боеприпасы и бронетехника стран НАТО
Он подчеркнул, что боеприпасы на данный момент не трогают, они могут быть заминированы.
По словам российских бойцов, ВСУ сражались «как натренированные бойцовские псы — пускали в ход всё, что могли, включая подлые приёмы».
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.
Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.
21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.