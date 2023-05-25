В Артёмовске обнаружены боеприпасы и бронетехника стран НАТО

Гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома Артёмовска, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan. Об этом сообщил военкор RT Мурад Газдиев.

Он подчеркнул, что боеприпасы на данный момент не трогают, они могут быть заминированы.

По словам российских бойцов, ВСУ сражались «как натренированные бойцовские псы — пускали в ход всё, что могли, включая подлые приёмы».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.

21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.