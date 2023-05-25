Глава украинской разведки Буданов утверждает, что был серьёзно ранен в Донбассе
- © Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Об этом он сказал в интервью украинским СМИ. Его слова приводит РИА Новости.
Также Буданов заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея».
Он утверждает, что после ранения «где-то пять километров» добирался своим ходом «через линию фронта».
При этом он не уточнил, когда именно он получил это ранение.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая, когда российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту украинской армии под Херсоном.
Собеседник заявил, что главнокомандующему Вооружёнными силами Украины сделали трепанацию черепа.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.