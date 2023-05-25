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Глава украинской разведки Буданов утверждает, что был серьёзно ранен в Донбассе

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выступил с утверждением, что во время конфликта в Донбассе он был серьёзно ранен, ему якобы попал в область под сердцем осколок мины, который «опасно вынуть».
Глава украинской разведки Буданов утверждает, что был серьёзно ранен в Донбассе
  • © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Об этом он сказал в интервью украинским СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Также Буданов заявил, что в результате у него была «пробита спина и шея». 

Он утверждает, что после ранения «где-то пять километров» добирался своим ходом «через линию фронта». 

При этом он не уточнил, когда именно он получил это ранение.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая, когда российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту украинской армии под Херсоном.

Собеседник заявил, что главнокомандующему Вооружёнными силами Украины сделали трепанацию черепа.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

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