Киев отправлял в Артёмовск (Бахмут) необученных мобилизованных, стремясь сохранить для наступления более опытных военных.

Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Киев направил (в Артёмовск. — RT) мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение», — говорится в материале.

Отмечается, что украинские власти стремились сохранить «обученные и снаряжённые Западом бригады для долгожданного наступления».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.

21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.