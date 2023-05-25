Советник Пушилина Гагин: ВСУ, очень вероятно, попытаются отбить Артёмовск
- РИА Новости
«Попытка отбить город, я думаю, ещё предстоит. Она очень вероятна», — цитирует его РИА Новости.
При этом Гагин отметил, что успешность этой попытки — «большой вопрос», так как не только весь город, но и все дороги контролируются артиллерией и авиацией российской армии.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ вынужденно оставили ряд своих опорных пунктов в районе Артёмовска из-за ударов ВС России.
Мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что порядка 4,5 тыс. мирных жителей на данный момент эвакуированы из Артёмовска и Соледара.
Он отметил, что некоторые эвакуированы в другие регионы России, но основная масса размещена в населённых пунктах ДНР.