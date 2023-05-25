Мэр Шахтёрска: из Артёмовска и Соледара эвакуированы порядка 4,5 тысячи человек

Порядка 4,5 тыс. мирных жителей на данный момент эвакуированы из Артёмовска (Бахмута) и Соледара.

Об этом сообщил мэр Шахтёрска Александр Шатов.

«На данный момент совместно с Соледаром ориентировочно около 4,5 тыс. плюс-минус 100 человек. Это те, кто были эвакуированы из этих двух городов», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, некоторые эвакуированы в другие регионы России, но основная масса размещена в населённых пунктах ДНР.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.

21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.