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Шойгу: Запад делает всё возможное для эскалации конфликта на Украине

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Страны Запада делают всё возможное для эскалации конфликта на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: Запад делает всё возможное для эскалации конфликта на Украине
  • РИА Новости

«Делается всё возможное для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

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