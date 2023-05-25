Шойгу: Запад делает всё возможное для эскалации конфликта на Украине
- РИА Новости
«Делается всё возможное для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.