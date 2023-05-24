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Власти ДНР внесут Артёмовск в зону ответственности Шахтёрска

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Власти ДНР внесут Артёмовск (Бахмут) в зону ответственности администрации Шахтёрска, сообщил ТАСС мэр Шахтёрска Александр Шатов.
Власти ДНР внесут Артёмовск в зону ответственности Шахтёрска
  • РИА Новости

«Артёмовск, Артёмовский район, все ближайшие населённые пункты, а также города Часов Яр, Северск — всё будет в зоне ответственности Шахтёрска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации», — сказал он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.

21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.

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