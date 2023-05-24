Власти ДНР внесут Артёмовск в зону ответственности Шахтёрска
- РИА Новости
«Артёмовск, Артёмовский район, все ближайшие населённые пункты, а также города Часов Яр, Северск — всё будет в зоне ответственности Шахтёрска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации», — сказал он.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.
Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.
21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потеря Артёмовска стала для киевского режима поворотным моментом.