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Марочко заявил о прибытии в пункт ВСУ на Купянском направлении англоязычных военных

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Российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления ВСУ на Купянском направлении.
Марочко заявил о прибытии в пункт ВСУ на Купянском направлении англоязычных военных
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Речь идёт об одном из защищённых пунктов управления войсками в районе Купянска.

«Отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов», — говорится в сообщении.

По словам Марочко, группу сопровождала хорошо экипированная охрана, предположительно, из СБУ.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении.

Также в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных.

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