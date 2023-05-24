Марочко заявил о прибытии в пункт ВСУ на Купянском направлении англоязычных военных
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Речь идёт об одном из защищённых пунктов управления войсками в районе Купянска.
«Отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов», — говорится в сообщении.
По словам Марочко, группу сопровождала хорошо экипированная охрана, предположительно, из СБУ.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении.
Также в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных.