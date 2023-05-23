Минобороны России: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных

Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 110 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, у Тимковски пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Также стало известно, что за минувшие сутки ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении.