Минобороны России: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных
Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 110 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщили в российском Минобороны.
- AP
Кроме того, по данным ведомства, у Тимковски пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Также стало известно, что за минувшие сутки ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении.
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