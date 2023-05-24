Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.

«Отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Марочко отметил, что в пункты временной дислокации ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске (Бахмуте).

Также сообщалось, что зенитчики ВС России на берегу Каховского водохранилища готовятся отражать атаки ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить