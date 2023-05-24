Марочко: ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.

«Отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Марочко отметил, что в пункты временной дислокации ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске (Бахмуте).

Также сообщалось, что зенитчики ВС России на берегу Каховского водохранилища готовятся отражать атаки ВСУ.