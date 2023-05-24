Марочко: ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении
- AP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные российской разведки.
«Отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.
Марочко отметил, что в пункты временной дислокации ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске (Бахмуте).
Также сообщалось, что зенитчики ВС России на берегу Каховского водохранилища готовятся отражать атаки ВСУ.