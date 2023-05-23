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Посол Барбин: всерьёз обсуждать урегулирование на Украине без России невозможно

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Российский посол в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что всерьёз обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта без участия России невозможно.
Посол Барбин: всерьёз обсуждать урегулирование на Украине без России невозможно
  • РИА Новости

Таким образом посол прокомментировал заявление главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о желании Дании провести в июле саммит, посвящённый «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Политик отметил, что не может представить участия в этом саммите российской стороны. 

«Как можно всерьёз рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России», — цитирует Барбина РИА Новости.

Он подчеркнул, что предложенная Зеленским «формула мира» рассчитана не на окончание конфликта, а на его продолжение.

Ранее Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана».

В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. 

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