Посол Барбин: всерьёз обсуждать урегулирование на Украине без России невозможно
- РИА Новости
Таким образом посол прокомментировал заявление главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о желании Дании провести в июле саммит, посвящённый «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.
Политик отметил, что не может представить участия в этом саммите российской стороны.
«Как можно всерьёз рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России», — цитирует Барбина РИА Новости.
Он подчеркнул, что предложенная Зеленским «формула мира» рассчитана не на окончание конфликта, а на его продолжение.
Ранее Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана».
В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.