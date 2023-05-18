Financial Times: Зеленский запросил проведение на G7 мирного саммита по Украине без России

Украинский президент Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана», лидеры G7, возможно, обсудят его просьбу на встрече в Японии.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Россия в предлагаемом мероприятии участвовать не будет, говорится в сообщении.

В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Глава МИД Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.