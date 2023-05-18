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Financial Times: Зеленский запросил проведение на G7 мирного саммита по Украине без России

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Украинский президент Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана», лидеры G7, возможно, обсудят его просьбу на встрече в Японии.
Financial Times: Зеленский запросил проведение на G7 мирного саммита по Украине без России
  • globallookpress.com
  • © Filip Singer/Keystone Press Agency

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Россия в предлагаемом мероприятии участвовать не будет, говорится в сообщении.

В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Глава МИД Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.

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