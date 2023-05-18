Financial Times: Зеленский запросил проведение на G7 мирного саммита по Украине без России
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- © Filip Singer/Keystone Press Agency
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
Россия в предлагаемом мероприятии участвовать не будет, говорится в сообщении.
В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Глава МИД Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.