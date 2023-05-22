В Дании заявили, что хотели бы провести саммит по «формуле мира» Зеленского

Дания хотела бы провести в июле саммит, посвящённый «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что не может представить участия в этом саммите российской стороны. По мнению министра, об этом нужно спрашивать представителей Украины.

Ранее Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана».

В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Глава МИД Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.