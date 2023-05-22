В Дании заявили, что хотели бы провести саммит по «формуле мира» Зеленского
- AP
«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — цитирует его ТАСС.
Политик отметил, что не может представить участия в этом саммите российской стороны. По мнению министра, об этом нужно спрашивать представителей Украины.
Ранее Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана».
В МИД России отмечали, что «формула мира» Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России. Глава МИД Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.