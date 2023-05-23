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СК возбудил дело о терроризме по факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме, после нападения украинской диверсионной разведывательной группы на населённые пункты Белгородской области.
СК возбудил дело о терроризме по факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область
  • © Следственный комитет РФ

Об этом информирует пресс-служба СК России. 

Дело также возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.

22 мая стало известно, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ.

В Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

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