СК возбудил дело о терроризме по факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область
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Об этом информирует пресс-служба СК России.
Дело также возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Следователи проводят мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.
22 мая стало известно, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ.
В Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.