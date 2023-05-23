РИА Новости: в ряде городов ЛНР перестали работать интернет и банкоматы

В Луганске и ряде городов Луганской Народной Республики перестали работать интернет и банкоматы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Донецкой Народной Республике интернет работает в обычном режиме.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

До этого в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в результате удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР повреждены семь многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 машин.

В ведомстве заявили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.