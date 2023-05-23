РИА Новости: в ряде городов ЛНР перестали работать интернет и банкоматы
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в Донецкой Народной Республике интернет работает в обычном режиме.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.
До этого в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в результате удара ВСУ по Юбилейному в ЛНР повреждены семь многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 машин.
В ведомстве заявили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.